Knappes 1:2 im Derby in Winterthur – EHCW trotzt Kloten beinahe Punkt ab Die Winterthurer verloren mit 1:2 zwar auch das fünfte Derby der Saison gegen Kloten. Aber sie blieben bis zum Schluss am hohen Favoriten dran. Urs Kindhauser

Da witterte der EHCW seine Chance: Matt Wilkins (hinten) verkürzt auf 1:2. Foto: Enzo Lopardo

Wenn der EHC Winterthur gegen Kloten spielt, ist meist nicht die Frage, wer gewinnt. Sondern: wie hoch. Denn der EHCW hat sich in bisher 21 Vergleichen mit dem «grossen» Nachbarn erst einmal durchgesetzt, und selbst das ist schon über drei Jahre her. Aber so nahe dran an einer Überraschung waren die Winterthurer seit jenem wundersamen Sieg nie mehr wie an diesem Sonntagnachmittag. Gewiss: Schon einmal in dieser Saison hatten sie nur 1:2 verloren, aber damals hatte Kloten alles unter Kontrolle.