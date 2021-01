Kader der kommenden Saison – EHCW verlängert mit Kevin Bozon Der Franzose mit Schweizer Lizenz wird 2021/22 eine fünfte Saison für die Winterthurer bestreiten. Urs Kindhauser

Kevin Bozon bestreitet 2021/22 eine fünfte Saison mit dem EHCW. Madeleine Schoder/Tamedia

Bisher hat es EHCW-Sportchef Urban Leimbacher nicht eilig gehabt mit Verträgen für die kommende Saison, was ja auch nicht nötig ist. Nur mit sieben Spielern ist der Vertrag bisher verlängert worden, worunter mit den Verteidigern Samuele Pozzorini (24) und Nico Engeler (22)erst zwei Akteure sind, die man in dieser jungen Mannschaft wenigstens halbwegs als Routiniers bezeichnen kann. Einen Tag vor dem Auswärtsspiel gegen Visp am Samstag ist mit dem 25-jährigen Kevin Bozon auch ein erster Stürmer zu diesem noch kleinen Kreis gestossen: Der Vertrag mit dem Franzosen mit Schweizer Lizenz ist um eine weitere Saison verlängert worden.

Dies durchaus zurecht: Kevin Bozon, Bruder des Lausanne-Stürmers Tim und Sohn des ehemaligen Lugano- und Servette-Spielers Philippe Bozon, ist einer der Leistungsträger des EHCW. Er zeichnet sich durch seine Schnelligkeit und das Auge für den Mitspieler aus. Er könnte manchmal allerdings etwas konsequenter selber abschliessen. Aber auch so kommt er in den bisher 33 Spielen dieser Saison auf je sieben Tore und Assists.

Oejdemark zu Kloten

Nicht mehr für den EHCW auflaufen wird der der Lausanner Victor Oejdemark (22), der mit einer B-Lizenz in dieser Saison neun Spiele für die Winterthurer bestritt, seit Mitte Dezember allerdings keines mehr. Der schusskräftige Verteidiger wechselt per sofort mit einem Vertrag bis Ende Saison zu Kloten.