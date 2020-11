Überzeugende Arbeit – EHCW verlängert Vertrag mit Trainer Kivelä Die Zusammenarbeit zwischen dem EHC Winterthur und seinem Cheftrainer Teppo Kivelä geht in ein zweites Jahr. Der Club verlängerte den Vertrag mit dem Finnen bis zum Ende der Saison 2021/21. Urs Kindhauser

Teppo Kivelä (rechts) hat es verstanden, die junge Mannschaft des EHCW weiterzubringen. Foto: Heinz Diener

Seit Ende Juli erst ist Teppo Kivelä in Winterthur. Seither aber hat er überzeugende Arbeit geleistet. In zehn Meisterschaftsspielen hat der EHCW im Schnitt 1,1 Punkte gewonnen. Und das mit einer enorm jungen Mannschaft, bei der man vor der Saison nicht sicher sein konnte, ob sie in der Swiss League überhaupt einigermassen konkurrenzfähig sein werde. Bisher ist sie es, meistens, gewesen. Daran hat der 53-jährige Finne sicherlich grossen Anteil.