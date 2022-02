Haldimann und Schüpbach bleiben – EHCW verlängert zwei weitere Verträge Verteidiger Mick Schüpbach und Stürmer Fabian Haldimann bleiben ein weiteres Jahr beim EHC Winterthur. Urs Kindhauser Madeleine Schoder (Foto)

Fabian Haldimann hat Skorerqualitäten, die noch besser zur Geltung kommen könnten. Foto: Madeleine Schoder

Der 21-jährige Fabian Haldimann wird 2022/23 eine dritte Saison in Winterthur bestreiten. Er kam vor zwei Jahren aus dem Nachwuchs der SCL Tigers nach Winterthur. In bisher 83 Spielen in der Swiss League hat er 25 Skorerpunkte (10 Tore / 15 Assists) erreicht. Das ist ein ordentlicher Wert für einen Spieler, der aus dem Nachwuchs kommt. Aber Haldimann hat noch mehr Potenzial. In seinem letzten Langnauer Juniorenjahr lieferte er in 46 Spielen 24 Tore und 30 Assists ab. Er war damit zweitbester Skorer in der Qualifikation der U20 Elit, der höchsten Schweizer Juniorenspielklasse.

Noch besser übrigens war in jener Saison 2019/20 nur Haldimanns Langnauer Clubkollege Timo Braus, gleich dahinter folgte Mika Burkhalter vom SC Bern, die beide ebenfalls beim EHCW unter Vertrag sind. Braus kam diese Saison aber nur noch selten zum Einsatz. Burkhalter spielt wie die beiden Langnauer aktuell die zweite Saison beim EHCW. Beide Jahre waren von langen verletzungsbedingten Pausen geprägt. Seit ein paar Wochen ist er wieder fit.

Verteidiger Mick Schüpbach (rechts) erhielt schon in seinem ersten Jahr beim EHCW viel Verantwortung. Foto: Madeleine Schoder

Ein Berner ist auch der 22-jährige Mick Schüpbach. Er wurde beim SCB ausgebildet und fand den Weg nach Winterthur über die EVZ Academy. Beim EHCW verpasste er bis jetzt nur zwei Spiele. Man kann also sagen, er sei ein sicherer Wert. Trainer Teppo Kivelä hat ihm auch schon ziemlich viel Verantwortung übertragen, beispielsweise im Powerplay. Für EHCW-Geschäftsführer und -Sportchef Mario Antonelli sind die Vertragsverlängerungen mit Haldimann und Schüpbach als Beiträge zur Stabilisierung des Kerns der Mannschaft zu sehen. «Für einen sportlichen Aufschwung benötigen wir Konstanz. Fabian und Mick tragen einen wichtigen Teil dazu bei», ist er überzeugt.

Dieses «Kernteam» wird immer grösser. Nebst Schüpbach und Haldimann haben die Verteidiger Billy Hunziker, Nico Engeler und Marc Steiner (neu von Visp) sowie die Stürmer Patric Hofstetter, Robin Lekic, Anthony Staiger und Alexis Valenza bereits einen Vertrag für die kommende Saison oder länger unterschrieben.

