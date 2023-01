1:2 nach Penaltyschiessen – EHCW verliert Derby gegen Thurgau knapp Die Winterthurer müssen sich dem HC Thurgau nach Penaltyschiessen 1:2 geschlagen geben. Eine starke Leistung Joren van Pottelberghes im Tor hätte beinahe einen Sieg ermöglicht. Urs Kindhauser

Matt Wilkins (rechts) machte gegen Thurgau seinen letzten Match für den EHCW in dieser Saison. Foto: Madeleine Schoder

Derbys haben ihre eigenen Gesetze. Das mag ein Spruch sein, aber wenn Winterthur und Thurgau diese Saison aufeinandertreffen, dann ist vieles anders als sonst. Dann ist Thurgau nicht unbedingt das potenzielle Spitzenteam und der EHCW ebenso wenig der Vorletzte der Tabelle, der das Playoff längst verpasst hat. Keines der fünf Ostschweizer Derbys in dieser Saison endete mit mehr als einem Tor Differenz, eines ging in die Verlängerung, zwei ins Penaltyschiessen. Am Dienstag gewann Thurgau nach zwei EHCW-Siegen in der ersten Saisonhälfte zum dritten Mal, mit 2:1. Eben nach Penaltyschiessen: Während der Finne Eero Elo und Devin Stehli für vor 1100 Zuschauern in der Güttingersreuti für das Heimteam trafen, war für den EHCW nur Robin Lekic erfolgreich.

HC Thurgau – EHC Winterthur 2:1 n. P. Infos einblenden (1:0, 0:1, 0:0). – Güttingersreuti. – 1100 Zuschauer. – SR Staudenmann/Ströbel; Wermeille/Bachelut. – Tore: 11. Stehli (Parati, Loosli/Strafe gegen den EHCW angezeigt) 1:0. 28. Lekic (Barbei) 1:1. – Penaltys: Jobin -. Elo 1:0. Coatta -. Lehmann -. Garessus -. Loosli -. Wilkins -. Binias -. Lekic 1:1. – Stehli 2:1. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 4-mal 2 gegen den EHCW. – Thurgau: Luis Janett; Kühni, Ganz; Forrer, Rundquist; Parati, Soracreppa; Schmutz, Gian Janett; Elo, Lehmann, Stehli; Loosli, Hollenstein, Döpfner; Binias, Jolliet, Etter; Berri, Von Allmen, David Baumann. – EHCW: Van Pottelberghe; Bartholet, Steiner; Deussen, Hunziker; Thévoz, Törmänen; Posch, Flütsch; Haldimann, Wilkins, Garessus; Staiger, Hofstetter, Jobin; Lekic, Coatta, Barbei; Ren, Beglieri, Valenza. – Bemerkungen: Thurgau ohne Pelletier, Hobi, Knellwolf (verletzt). EHCW ohne Ramel (krank), Chiquet, Riesen, Schüpbach, Engeler, Fröwis, Zwissler (verletzt), Galley, Rubin, Guignard, Orlov, Greuter (überzählig). 57. Pfostenschuss Kühni.

Dass es eine zähe Angelegenheit würde, war von Anfang an klar. Denn der EHCW konnte ein weiteres Mal auf Joren van Pottelberghe zählen, den Nationalgoalie, ausgeliehen vom EHC Biel, damit er nach einer langen Verletzungspause Spielpraxis sammelt. Und bei Thurgau fehlten mit dem Kanadier William Pelletier, Dominic Hobi und Ramon Knellwolf drei der besten Skorer. Man ist geneigt zu sagen: Hätte sich Van Pottelberghe in der 11. Minute von einem Handgelenkschuss Stehlis nicht etwas unter seinem Wert bezwingen lassen, hätte der EHCW wohl 1:0 gewonnen.

Dass Thurgau aber der richtige Sieger war, zeigte das Schussverhältnis von 50:25, auch an guten Chancen hatten die «Leuen» ein klares Plus. Der EHCW brauchte wie schon am Samstag beim 2:5 gegen Sierre Zeit, um ins Spiel zu finden. Weil Thurgau vor dem Tor aber kaum etwas zustande brachte, hielt sich der Schaden im Rahmen.

Verdienter Ausgleich

Erst vom zweiten Drittel an hatten auch die Winterthurer Chancen. Dass sie durch Lekic in der 29. Minute zum 1:1 kamen, war in jenem Moment verdient. Denn kurz vorher hatten schon Luca Deussen und Matt Wilkins klare Möglichkeiten vergeben. Die meiste Zeit aber war es Thurgau, das angriff, und es war der EHCW, der sich in der eigenen Zone einigelte. Das tat das Team von Trainer Teppo Kivelä je länger, desto besser.

Man bekam immer mehr den Eindruck, Thurgau würde Van Pottelberghe überhaupt nicht mehr bezwingen können. In der 57. Minute wäre das trotzdem fast der Fall gewesen. Doch Kevin Kühni, der Verteidiger aus Winterthur in Diensten Thurgaus, traf nur den Pfosten. Das war es allerdings noch nicht ganz vor der ereignislosen Verlängerung: Sekunden vor Schluss hatte der EHCW ein Powerplay und Wilkins hätte tatsächlich beinahe das Siegestor für den EHCW geschossen. Doch Luis Janett im Thurgauer Tor machte einen ebenso guten Job wie auf der anderen Seite Van Pottelberghe, einfach mit halb so viel Arbeit.

Der Sieg war am Ende auch deutlich wichtiger für Thurgau als für den EHCW. Denn die Mannschaft von Trainer Markus Akerblom ist eines von vier Teams auf den Rängen 3 bis 6, die nur durch drei Punkte getrennt sind. Es geht also um den Heimvorteil im Playoff-Viertelfinal, dem Thurgau einen kleinen Schritt näher gekommen ist.

Wilkins und Jobin weg

Zum letzten Mal in dieser Saison standen Wilkins und Gaëtan Jobin für den EHCW im Einsatz. Wilkins wechselt per 1. Februar zum HC La Chaux-de-Fonds, wo der Kanadier neben Sondre Olden und Kyle Topping der dritte Ausländer sein wird. Der von Fribourg-Gottéron ausgeliehene Jobin wird die Saison mit Sierre fortsetzen.

Im letzten Match von Wilkins, der die beiden vorangehenden Partien gesperrt war, kam es übrigens nicht zur Wiedervereinigung der erfolgreichsten Winterthurer Linie mit Wilkins, Fabian Haldimann und Mischa Ramel. Denn Ramel fehlte krankheitshalber. Die gute Nachricht der Woche für den 19-Jährigen ist: Er unterschrieb beim EHC Kloten, von wo er an den EHCW ausgeliehen ist, seinen ersten Profivertrag.

Der EHCW wird seine letzten beiden Spiele am Freitag zu Hause gegen Visp und am Sonntag in Küsnacht gegen die GCK Lions also mit dezimiertem Kader bestreiten müssen. Das ist in dieser Saison nichts Neues, auch nicht, dass die Winterthurer am Ende einer Qualifikation Spieler an Playoff-Teilnehmer weiterreichen, um noch etwas Geld einzunehmen.

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

Fehler gefunden?Jetzt melden.