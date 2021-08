2:6 in Sierre – EHCW verliert erstes Testspiel Nach neun Eistrainings innert fünf Tagen verlor der EHC Winterthur sein erstes Testpiel auswärts gegen den HC Sierre 2:6. red

EHCW-Goalie Damian Stettler musste sich im ersten Testspiel sechs Mal geschlagen geben. Foto: Madeleine Schoder/Archiv

Es waren nicht die gleichen Voraussetzungen für die beiden Teams, die sich vor gut 600 Zuschauern in der Patinoire Graben gegenüberstanden: Hier die Heimmannschaft, der Tabellenvierte der letzten Saison, der nur wenige Veränderungen im Kader hatte und bereits sein zweites Vorbereitungsspiel absolvierte, nach einem 5:3-Sieg gegen La Chaux-de-Fonds am Dienstag. Und dort der EHCW, Tabellenletzter der vergangenen Saison, mit seiner weitgehend erneuerten Mannschaft, der nach einer sehr harten Trainingswoche ins Wallis gereist war und sein erstes Testspiel bestritt.

Diese unterschiedlichen Voraussetzungen kamen vor allem im ersten Abschnitt zum Vorschein. Da konnte der neue Kanadier Mathieu Pompei zwar nur ein paar Sekunden nach Sierres 1:0 für den EHCW ausgleichen. Nach 20 Minuten stand’s gleichwohl 1:4 aus Winterthurer Sicht. Den zweiten Treffer erzielte dann Timo Braus zum 2:4.

HC Sierre – EHC Winterthur 6:2 Infos einblenden (4:1, 1:1, 1:0). – Graben. – 635 Zuschauer. – Tore: 3. (2:20) Castonguay (Heinimann) 1:0. 3. (2:44) Pompei 1:1. 8. Dozin (Dolana) 2:1. 15. Schaller 3:1. 20. (19:40) Maxime Montandon (Meyrat/Ausschluss Lekic) 4:1. 36. Braus 4:2. 38. Dolana (Beauregard, Arnaud Montandon/Ausschluss EHCW) 5:2. 55. Dolana (Ausschluss Beauregard!) 6:2. – EHCW: Stettler; Minder, Schüpbach; Hunziker, Harlacher; Schwegler, Pozzorini; Haldimann, Pompei, Bozon; Staiger, Wilkins, Gerber; Oana, Neuenschwander, Braus; Likic, Valenza, Zwissler; Campagna.

Auffällig: Gegen Sierres letzte Saison schon gutes Powerplay wussten die Winterthurer zunächst kein Rezept. Zwei ihrer ersten drei Überzahl-Gelegenheiten nutzten die Walliser aus, dazu kamen sie sogar in Unterzahl zu einem Treffer. Überhaupt waren sie in der Offensivzone deutlich gefährlicher. Bei den Winterthurern waren immerhin schon gute Ansätze zu erkennen. Diese können nächste Woche im Trainingslager in Romanshorn vertieft werden. Dort wird am nächsten Donnerstag auch das nächste Testspiel gegen die EVZ Academy stattfinden. Allerdings sind keine Zuschauer zugelassen.

