Patric Hofstetter vom EHC Visp – EHCW verpflichtet einen Center Der 22-jährige Patric Hofstetter ist der erste Winterthurer Zugang im Sturm. Urs Kindhauser

Patric Hofstetter (links, im Duell mit Klotens Goalie Dominic Nyffeler) trägt nächste Saison das Dress des EHC Winterthur. Foto: Leo Wyden

Verteidiger hat der EHCW schon einige unter Vertrag für die kommende Saison. Mit Patric Hofstetter wurde am Montag der erste Neuzugang im Sturm bekannt gegeben. Der 22-jährige Seeländer ist ein Center, der die letzten drei Saisons für den EHC Visp spielte. Wie Verteidiger Edson Harlacher, dessen Transfer von Bülach nach Winterthur letzte Woche über die Bühne ging, ist er kräftig. Hofstetter ist 1,89 Meter gross und bringt 82 Kilogramm auf die Waage. Für Visp absolvierte er bis Sonntag 115 Partien (12 Tore und 17 Assists, Tendenz steigend). Er hat in der Swiss League also bereits einige Erfahrung gesammelt.