Endlich Verstärkung – EHCW verpflichtet einen Finnen Atte Karppinen ersetzt bei den Winterthurern ab sofort und bis zum Saisonende den verletzten Kanadier Mathew Wilkins. Urs Kindhauser

Atte Karppinen soll die Tore schiessen, die dem EHCW so sehr fehlen. Foto: PD

Nach einer lange erfolglosen Suche nach einem Ersatz für seinen verletzten Kanadier Mathew Wilkins ist der EHC Winterthur endlich fündig geworden. Sportchef Mario Antonelli konnte bis zum Saisonende den finnischen Flügel Atte Karppinen unter Vertrag nehmen. Er wird bereits am Mittwoch (20 Uhr) im Heimspiel gegen die Ticino Rockets im Einsatz sein. Der 23-Jährige spielte diese Saison zunächst in der zweithöchsten finnischen Liga für IPK aus der Stadt Iisalmi im Nordosten des Landes und zuletzt in der ersten slowakischen Liga bei HK 32 Liptovsky Mikulas.