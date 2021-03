2:5-Niederlage in Schlussphase – EHCW wehrt sich gegen Ajoie lange erfolgreich Erst 184 Sekunden vor Schluss gerät der EHCW gegen Ajoie entscheidend in Rückstand. Trotz der 2:5-Niederlage war die Reaktion auf das 1:8 zwei Tage vorher gegen Sierre stark. Urs Kindhauser

Einer der besten Winterthurer: Fabio Arnold erzielte das 1:1. Foto: Heinz Diener

Kloten hätte Hilfe brauchen können, und hätte sie unerwarterweise beinahe vom EHCW bekommen. Denn die Winterthurer hielten im Auswärtsmatch gegen Ajoie bis in die Endphase hinein ein 2:2. Erst 184 Sekunden vor Schluss brachte Jonathan Hazen Ajoie 3:2 in Führung, in der Schlussminute wurde daraus noch ein 5:2. Die Jurassier gehen damit in der Poleposition in die letzte Runde, da Kloten gegen die EVZ Academy erst nach Verlängerung 4:3 gewann.

HC Ajoie – EHC Winterthur 5:2 Infos einblenden (2:2, 0:0, 3:0). – Raiffeisen-Arena. – SR Erard/Jordi; Huguet/Wermeille. – Tore: 8. Schmutz (Hazen, Devos) 1:0. 10. Arnold (Hess) 2:2. 15. (14:49) Huber (Eigenmann, Hazen) 2:2. 16. (15:43) Bozon 2:2. 57. Hazen (Hauert, Birbaum) 3:2. 60. (59:29) Hazen (Schmutz, Hauert; ins leere Tor) 4:2. 60. (59:53) Macquat (Schnegg, Frei) 5:2. – Strafen: 2-mal 2 gegen Ajoie, 1-mal 2 gegen den EHCW. – Ajoie: Müller; Rouiller, Pouilly; Birbaum, Eigenmann; Hofmann, Hauert; Stemer; Hazen, Devos, Schmutz; Frei, Frossard, Joggi; Riat, Macquat, Muller; Roberts, Schnegg, Zwissler; Huber. – EHCW: Stettler; Engeler, Sigg; Birchler, Pozzorini; Raggi, Steinauer; Hunziker; Haldimann, Hess, Bozon; Lekic, Allevi, Arnold; Oana, Puide, Braus; Bachofner, Krayem, Bleiker. – Bemerkungen: Ajoie ohne Casserini (verletzt) sowie Bougro und Jobin (abwesend). EHCW ohne Burkhalter, Messerli, Wieser (verletzt), Küng, Mathis (abwesend). Verspäteter Spielbeginn wegen nicht korrekt gezeichneter Torlinien. 57. Pfostenschuss Frei. EHC von 59:08 bis 59:29 ohne Torhüter.