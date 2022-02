1:9-Niederlage in Visp – EHCW wird wieder auseinandergenommen Einen Tag nach dem 1:6 gegen Visp vor eigenem Publikum verloren die Winterthurer auch das «Rückspiel» im Wallis, diesmal gleich mit 1:9. Urs Kindhauser

Der EHCW hatte in Visp keine Chance. Hier wird Anthony Staiger (links) vom Walliser Dreifachtorschützen Valentin Pilet in die Bande gedrückt. Foto: Christian Merz

Der EHC Winterthur kommt mit dem EHC Visp in dieser Saison nicht zurecht. Er verlor auch den fünften Vergleich mit den Wallisern, und zwar deftig. Die 1:9-Niederlage war die Folge eines veritablen Zusammenbruchs der Winterthurer im Mitteldrittel, das gleich 6:0 ans Heimteam ging. Ein ähnliches Debakel hatte es für den EHCW in Visp schon einmal abgesetzt: 2019, in der letzten Saison unter Trainer Michel Zeiter, verloren die Winterthurer 2:9.