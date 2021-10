Scheidung des Alinghi-Seglers – Ehe-Aus beim Schweizer Milliardär Ernesto Bertarelli Der Alinghi-Skipper hat sich nach 21 Ehejahren von der ehemaligen Miss Grossbritannien und Sängerin Kirsty Bertarelli scheiden lassen. anf

Ernesto und Kirsty Bertarelli bei einem Anlass der Fondation Bertarelli im Mai 2014. Mittlerweile hat sich das Paar nach 21 Ehejahren getrennt. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Der Milliardär Ernesto Bertarelli und seine Frau Kristy haben sich diesen Sommer scheiden lassen. Das berichten unter anderem die britische Daily Mail sowie die welsche Zeitschrift L’Illustré unter Berufung auf einen Sprecher des Paars und eine Mitteilung. L’Illustré zitiert aus einem Schreiben: «Ernesto und Kirsty Bertarelli bestätigen heute mit Bedauern, dass sie sich haben scheiden lassen. Diese Entscheidung wurde in gegenseitigem Einvernehmen getroffen und die Trennung erfolgte freundschaftlich.» Alle Fragen im Zusammenhang mit der Scheidung seien geklärt. Da es sich um eine private Angelegenheit handle, würden keine weiteren Kommentare abgegeben.

Der gebürtige Italiener ist seit seinem 24. Lebensjahr Schweizer. Mit seiner Schwester erbte er das Biotech-Unternehmen Serono von seinem Vater. 2003 und 2007 gewann er die Segeltrophäe America’s Cup mit seinem Team Alinghi. 2007 wurde Serono für 16 Milliarden Franken an Merck verkauft. Heute soll Bertarelli gemäss Bloomberg ein Vermögen von rund 20 Milliarden Franken besitzen. Der 56-Jährige würde damit zu den zehn reichsten Schweizern gehören und auf der Liste der 100 reichsten Menschen der Welt rangieren. Auf der Forbes-Liste gehört er mit 8,5 Milliarden Dollar zu den 300 Reichsten der Welt.

Erfolgreiches Ehepaar: Mit dem Team Alinghi holte Bertarelli zweimal die wichtigste Segeltrophäe der Welt in die Schweiz. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Im Jahr 2000 heiratete Bertarelli die britische Sängerin Kirsty Roper, die Miss Grossbritannien von 1988. Kirsty schrieb im Song «Black Coffee» über die Liebesbeziehung mit dem Schweizer. Das Stück wurde von den All Saints gesungen und erreichte Platz 1 in der britischen Hitparade.

Das Paar hat drei Kinder und lebte unter anderem am Genfersee. Kirsty Bertarelli arbeitet für die Fondation Bertarelli sowie für die Stiftung ihrer Familie in Stoke-on-Trent in England. Das Paar hat sich nun im Sommer scheiden lassen. Die Details der Scheidung sind nicht offiziell bekannt.

Die britische Daily Mail will allerdings erfahren haben, dass Kirsty Bertarelli rund 440 Millionen Franken aus dem Vermögen der Familie erhalten soll. Zusätzlich wurde ihr offenbar eine moderne Villa am Genfersee zugesprochen, welche das Paar erst kürzlich für 62 Millionen Franken ersteigert hatte sowie ein 10 Millionen Franken teures Chalet in Gstaad. Gemäss einer Freundin der 50-Jährigen soll Kirsty vor der Heirat einen Ehevertrag unterschrieben haben. Die finanzielle Regelung sei grosszügig ausgefallen, das Paar habe einen langen Gerichtsprozess in der Schweiz vermeiden wollen und auch die Dauer der Ehe habe dabei eine Rolle gespielt.

Ernesto Bertarelli und seine Frau Kirsty anlässlich der Sothebey's Gala 2002 in Gstaad. Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

