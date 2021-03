Häusliche Gewalt in Winterthur – Ehefrau: «Er hat ein Doppelgesicht» Weil er sich scheiden lassen wollte, eskalierte die Situation: Gestern stand ein in der Schweiz aufgewachsener Italiener wegen Gewalt und Gefährdung des Lebens vor den Schranken. Das Gericht schickt ihn in Therapie. Deborah Stoffel

Vor Bezirksgericht ging es am Mittwoch um häusliche Gewalt. Der Beschuldigte hat seine Frau geschlagen und ihr Todesangst eingejagt – unter massivem Einfluss von Alkohol und Kokain. Symbolfoto: Keystone

Die Aufzählung in der Anklageschrift ist happig: Faustschläge an Kopf und Oberkörper, Würgen, bis die Luft wegbleibt, Nötigung und Todesdrohungen. So beschrieb die Ehefrau des Beschuldigten den Vorfall von vor knapp zwei Jahren. Er, ein 55-jähriger Italiener, der seit Geburt in der Schweiz lebt, stand bei der Tat unter massivem Alkohol- und Kokaineinfluss. Sie lief weinend zur Polizei, ohne Schuhe, ohne eine Jacke anzuhaben.

Ihr Mann habe ein «Doppelgesicht», sagte die Frau gegenüber den Untersuchungsbehörden. Nüchtern sei er ein lieber, pflichtbewusster Ehemann, ein arbeitsamer Mensch, der immer früh aufstehe, egal ob es warm oder kalt sei. Aber unter Einfluss von Alkohol und Kokain werde er unberechenbar, aggressiv, grob.