Mit 71 Jahren – Ehemalige Nationalrätin Françoise Pitteloud gestorben Die SP-Politikerin aus dem Kanton Waadt setzte sich vehement für die Rechte der Frauen ein.

Die ehemalige SP-Nationalrätin Françoise Pitteloud ist gestorben. (Archivbild) Keystone/Laurent Gillieron

Die frühere Waadtländer Nationalrätin Françoise Pitteloud ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Pitteloud gehörte der SP Schweiz an. Sie setzte sich vehement für die Rechte der Frauen ein.

Pitteloud starb am Sonntag in den frühen Morgenstunden, wie es in einer Todesanzeige heisst, die am Mittwoch in der Westschweizer Tageszeitung «Le Courrier» erschienen ist. Die Waadtländerin, Mutter von drei Kindern, gehörte dem Nationalrat während sieben Jahren an. Sie verliess die grosse Kammer 1991.

SDA/chk

