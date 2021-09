Haus für Betagte in Hettlingen – Ehemaliger Betreuer will die Alterspflege revolutionieren Familiäres Miteinander statt Spitalatmosphäre: Mit seinem Projekt «Haus Apfelbaum» will der Hettlinger Pascal Frei beweisen, dass Alterspflege auch anders geht. Fabienne Grimm

In Pascal Freis geplanter Alterswohngruppe «Haus Apfelbaum» sollen betagte Menschen noch einmal aufblühen können. Foto: Enzo Lopardo

Im blauen Anzug und mit einer überdimensionalen pinken Blume unter dem Arm fährt Pascal Frei auf seinem Velo in die Stationsstrasse in Hettlingen. Aus einer kleinen Lautsprecherbox in seiner Tasche erklingt Frank Sinatra. Der Mann auf dem Velo hat einiges vor: Er will die Alterspflege umkrempeln. Und zwar mit einem bunt eingerichteten Wohnhaus statt trister Spitalatmosphäre und einem familiären Miteinander statt Einsamkeit und Anonymität.

Und in der Tat: Das «Haus Apfelbaum», wie der Hettlinger sein Projekt nennt, hat mit einem herkömmlichen Altersheim wenig gemein. Geplant sind eine Wohngemeinschaft für rund zehn Bewohnerinnen und Bewohner sowie barrierefreie Wohnungen im Obergeschoss. «Wir werden alle Leistungen anbieten, die man auch in einem konventionellen Alters- und Pflegeheim beziehen kann.»