Verkehrsunfall in Winterthur – Ehepaar auf Zebrastreifen angefahren Bei einem Verkehrsunfall in Wülflingen am Mittwochabend sind zwei Personen schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte das Ehepaar auf dem Zebrastreifen angefahren.

Eine 29-jährige Autofahrerin bog von der Riedhofstrasse in die Taggenbergstrasse ab und übersah dabei zwei Fussgänger, die die Strasse auf dem Zebrastreifen überquerten. Foto: Screenshot Google Maps

Am Mittwochabend sind zwei Personen auf einem Zebrastreifen in Winterthur-Wülflingen angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz nach 17.30 Uhr an der Taggenbergstrasse, das teilt die Stadtpolizei Winterthur mit.

Gemäss ersten Abklärungen der Polizei bog eine 29-jährige Autolenkerin aus der Schweiz von der Riedhofstrasse in die Taggenbergstrasse ab und übersah dort zwei Personen auf dem Zebrastreifen. Die Fussgängerin und der Fussgänger verletzten sich schwer und mussten vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es handelt sich um eine Serbin im Alter von 62 Jahren und ihren 63-jährigen Ehemann.

Wegen des Unfalls kam es im Bereich Taggenbergstrasse/Riedhofstrasse bis kurz vor 20 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sucht Zeugen.

