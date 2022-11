Gewalttat in Altstetten – Ehepaar mit Stichverletzungen aufgefunden – Frau verstirbt vor Ort Im Zürcher Quartier Altstetten ist am Mittwochabend eine 40-jährige Frau einem schweren Gewaltdelikt zum Opfer gefallen. jig/rla

Polizeiautos vor dem Wohnhochhaus in Altstetten. Foto: rla

Im Wohnhochhaus an der Baslerstrasse 77 ist am Mittwochabend seit mehreren Stunden ein Grosseinsatz der Polizei im Gang. Wie die Stadtpolizei Zürich nun mitteilt, wurde sie kurz nach 18 Uhr zu einem Notfall in einer Liegenschaft an der Baslerstrasse im Quartier Altstetten gerufen. Vor Ort trafen die Polizistinnen und Polizisten in einer Wohnung auf zwei schwer verletzte Personen, die Stichverletzungen aufwiesen.

Dabei handelte es sich um ein Ehepaar, einen 50-jährigen Schweizer und eine 40-jährige Schweizerin. Der Mann wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch die Sanität in kritischem Zustand in ein Spital gebracht. Die Frau erlag ihren Verletzungen trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen noch vor Ort.

Beim Eintreffen der Polizei befanden sich die zwei minderjährigen Kinder des Ehepaars im gleichen Raum, wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte. Eine Dritteinwirkung kann ausgeschlossen werden.

Die Umstände und die Hintergründe, wie es zu den schweren Verletzungen der beiden und dem Tod der Frau gekommen ist, sind zurzeit noch unklar. Für eine umfassende Spurensicherung wurden das Forensische Institut Zürich und das Institut für Rechtsmedizin Zürich aufgeboten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich geführt. Für die Kinder und für Nachbarn wurde ein Care-Team aufgeboten.

Eine Dritteinwirkung kann ausgeschlossen werden. Foto: rla

