90 Jahre Zürcher Wanderwege – «Eigentlich könnte ich vor der Tür loslaufen» Die Wirtin und Politikerin Sabine Sieber aus Sternenberg kümmert sich bei den Zürcher Wanderwegen um die Wanderungen. Leider kommen ihre eigenen Touren zu kurz. Gabriele Spiller

Sabine Sieber ist für die Zürcher Wanderwege unterwegs. Foto: Marc Dahinden

Jedes Schweizer Kind kennt die gelben Wanderwegweiser. Es sucht sie im Wald und steuert sie erwartungsfroh an. Dann vergewissert es sich, dass die Zeit bis zum Ziel geschrumpft ist oder liest die Alternativen vor. Seit 90 Jahren gibt es die Zürcher Wanderwege. Die ersten hatten ihren Ausgangspunkt an Tram-Endstationen, denn Rundwege sollten die Bevölkerung zur Körperertüchtigung anhalten. Die «Metropole» Zürich gab 1933 den Ausschlag, dass sich Arbeitsgemeinschaften für Wanderwege in allen Kantonen formierten. Und die verlässliche Signalisation, inzwischen 3000 Kilometer im Kanton, hat entscheidend zum Erfolg beigetragen.