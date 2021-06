Tanztheater «Mitreden» – «Eigentlich wollte ich euch das nicht antun» Das gab es wohl noch in keinem Tanztheater: In ihrem Stück «Mitreden» lässt die Tanzkompanie Doxs das Publikum über den Verlauf des Abends mitentscheiden. Helmut Dworschak

Das Publikum ist aufgefordert, Verantwortung für den weiteren Verlauf des Stücks zu übernehmen. Foto: Andreas Lott

Die Idee stammt aus dem Theatersport: Dort entscheidet das Publikum, was die Teams auf der Bühne machen sollen. Auch gibt es inzwischen Kinofilme, bei denen man über den weiteren Verlauf abstimmen kann. Diese Art der Mitbestimmung ist eine Form der Publikumsbeteiligung, die, zumindest auf der Bühne, sehr gut ankommt.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Tanzkompanie Doxs lässt sich davon inspirieren. In ihrem Stück «Mitreden» werden in der Regel zwei Möglichkeiten zur Auswahl vorgeschlagen. Premiere war Ende April in St. Gallen, knapp nach der Aufhebung des Spielverbots. Nach Schaffhausen und Wil kommt das Stück nun nach Winterthur ins Theater am Gleis. Auch für einen Auftritt am Zürcher Theater Spektakel hat sich die Truppe beworben, ob es klappt, wissen die Tänzerinnen noch nicht.