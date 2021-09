Antonius-Kapelle in Waltalingen saniert – Eigenwillig und schön Die Waltalinger Antonius-Kapelle hat als eine der wenigen Kapellen die Reformation überlebt. Im 21. Jahrhundert schenkte man ihr nun ein «Make-over». Gabriele Spiller

Die Antonius Kapelle in Waltalingen wurde rundum renoviert. Foto: Madeleine Schoder

Die alte Dame in Waltalingen hat ein «Lifting» erhalten. Oft treten hübsche Bräute aus ihrer Tür; nun kann die Antonius-Kapelle mit ihnen um die Wette strahlen. Denn sie wirkt frisch fast wie am ersten Tag – und der lag im 13. Jahrhundert. Vergangene Woche erklärten Peter Zollinger als Vizepräsident der Kirchenpflege Stammheim, Bauleiter Bernhard Geser und Benjamin Thommen von der Denkmalpflege des Kantons Zürich die Sanierungsarbeiten für beendet. Dass sie gelungen sind, davon durfte sich auch die Bevölkerung an einem Apéro am Freitag überzeugen.