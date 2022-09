«Fuck-up Night» in Winterthur – Ein Abend, der das Scheitern feiert Scheitern und alte Ziele aufgeben – das gehört zur Start-up-Szene dazu. An einer «Fuck-up Night» berichteten Gründer von ihren Pleiten und davon, wie sie wieder neu angefangen haben. Ines Rütten

Organisiert hat die «Fuck-up Night» Raphael Tobler (hinten), Gründer des Entrepreneur-Clubs Winterthur. Foto : Marc Dahinden

Misserfolg, Scheitern, Verluste – das ist kaum etwas, mit dem sich Menschen gerne brüsten. Die sozialen Medien sind voller Erfolgsmenschen, voll von Durchstartern und Möglichmachern. Dabei ist es Fakt, dass auch erfolgreiche Start-ups eingehen oder ins Schleudern geraten können, wie derzeit auch Winterthurer Firmen zeigen. Doch wer scheitert, hängt das selten an die grosse Glocke. Anders lief es am Donnerstagabend an der «Fuck-up Night» in Winterthur. Am neuen Standort des Home of Innovation an der Stadthausstrasse erzählten zwei Start-up-Gründer von ihren Misserfolgen – sprich von ihren Fuck-ups – und was sie daraus gelernt haben.