FCW-Aufstieg in die Super League – Ein Abend – einfach nur historisch Der FC Winterthur siegt in Kriens 5:0, profitiert von der Heimniederlage des FC Aarau gegen Vaduz und darf erstmals seit 37 Jahren wieder in der Super League spielen. Hansjörg Schifferli

Endlich geschafft: Die Spieler des FC Winterthur mit dem Meisterpokal der Challenge League. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Es war nur ein Spiel in Kriens, im kleinen Stadion des Luzerner Vorortvereins, der nach vier Jahren in der Challenge League wieder absteigen muss. Aber es war ein Match, der in jeder Beziehung in die Geschichte des FCW eingehen wird: Weil er endlich in die Elite zurückkehrt und damit den Ruf der «Unaufsteigbaren» ablegt; und weil seine Fans das Stadion zu nahezu zwei Dritteln Rot färbte.