Basketball-Club Winterthur – Ein Abend zum Vergessen Den Frauen des BCW gelang gegen Fribourg schon einige Male eine Überraschung. Diese Saison scheint das schwierig. Im Cup-Viertelfinal setzte es ein 61:73 ab. Stefan Kleiser

Durchläuft mit ihrem Team eine schwierige Phase: Iva Bosnjak und Winterthur unterliegen Fribourg im Cup deutlich. Foto: Stefan Kleiser

Phasenweise spielen die Winterthurer Basketballerinnen derart gut, dass sie die Gegnerinnen in der Nationalliga A in ein paar Minuten entscheidend distanzieren oder eine scheinbar bereits verlorene Begegnung noch drehen. Doch manchmal funktioniert mehrere Minuten lang fast überhaupt nichts. Die BCW-Frauen agieren nicht konstant und auch nicht selbstbewusst. Sie spielen ganz einfach zu wenig gut, um Branchenleader Fribourg zu konkurrenzieren.

«Das Feuer ist rasch erloschen.» BCW-Trainer Valter Montini

Am Donnerstag blieben die Winterthurerinnen an der Saane chancenlos und schieden mit 61:73 aus dem Schweizer Cup aus – bereits im Viertelfinal, im Wettbewerb, den sie schon zwei Mal gewonnen haben. Er habe in der Umkleidekabine die richtige Einstellung in den Gesichtern der Spielerinnen gesehen «und natürlich wollten wir gewinnen», erklärt Trainer Valter Montini, «aber dieses Feuer ist rasch erloschen». Nämlich noch im ersten Viertel.