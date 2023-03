FC Phönix Seen vor der Rückrunde – Ein Abgang, der Staub aufwirbelt Phönix-Trainer Manuel Trashorras hofft, dank der Rückkehrer ins Team in der 2.-Liga-Tabelle noch etwas nach vorne zu rücken. Zu reden gibt in der Szene der Weggang Fidan Surlicis. Urs Kindhauser , Enzo Lopardo (Fotos)

Auf den letzten Drücker verliess Fidan Surlici (Mitte) Phönix Seen in Richtung Innerschweiz. Foto: Enzo Lopardo

Das grosse Gesprächsthema des Winters in der lokalen Amateurfussball-Szene ist der Wechsel des 28-jährigen Phönix-Stürmers Fidan Surlici zum FC Ibach. Den «Muotadörflern» soll der Winterthurer helfen, den Abstieg aus der 2. Liga interregional zu verhindern. Dafür soll ihm, so mindestens ist zu vernehmen, viel Geld geboten worden sein, mehr als mancher Jungspund in der Challenge League erhält. Wenn man es denn glauben will. Mühsam für Phönix Seen war vor allem: Der Transfer ging nach viel Hin und Her erst auf den letzten Drücker über die Bühne, nachdem man lange nicht wusste, woran man war.