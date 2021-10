D’Aversa ist neuer Trainer – Ein alter Bekannter übernimmt beim FC Töss Eine Woche nach der Trennung von der bisherigen Trainercrew ist die Nachfolge beim Zweitliga-Club FC Töss geregelt: Abramo D’Aversa kehrt an die Seitenlinie zurück. red

In der letzten Zweitliga-Saison war Abramo D’Aversa noch Trainer des FC Phönix Seen. Urs Kindhauser

«Wir freuen uns, dass Abramo D’Aversa auf Grund seiner tiefen Verbundenheit zum FC Töss sein Engagement und Herzblut für die erste Mannschaft zur Verfügung stellt», lässt sich Clubpräsident Wolfgang Schickli auf der Homepage des Zweitligisten zitieren. Vor dem Mittwochstraining hat D’Aversa zusammen mit seinen Assistenten Ertugrul Batir und Sergio Presicce die Mannschaft übernommen, die in der Gruppe 2 auf dem letzten Platz liegt.

Seine Trainerkarriere hatte D’Aversa 2006 beim FC Töss begonnen, als er vom Spieler direkt zum Trainer aufstieg. Im zweiten Jahr unter ihm schaffte der Club den Sprung in die 2. Liga interregional. 2012 stiess er für eine Saison zur SV Schaffhausen. Von 2013 bis 2021 wirkte er mit Erfolg beim FC Phönix Seen in der 2. Liga.

«Es freut mich sehr, dass der FC Töss an mich gedacht hat und mir diese grosse Herausforderung überträgt. Ich kenne einen grossen Teil der Mannschaft, diese Liga und habe einen Staff, auf den ich mich voll und ganz verlassen kann. Ich kann garantieren: Wir werden alles unternehmen, um den Ligaerhalt gemeinsam zu schaffen», betont der 48-jährige D’Aversa.

Sportchef tritt zurück

Vor einer Woche hatte der FC Töss die Trennung von den Trainern Remo Todesco und Carlo Cremonesi bekannt gegeben. Vorübergehend übernahm Sportchef Serkan Mutlu die Mannschaft, die am letzten Samstag in der siebten Runde mit dem 2:2 beim FC Schaffhausen den ersten Punktgewinn der laufenden Meisterschaft eroberte. Inzwischen ist Mutlu als Sportchef zurückgetreten. Per sofort übernimmt Domenico La Pietra an seiner Stelle die Leitung über die erste und zweite Mannschaft sowie die A-Junioren.

