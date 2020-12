Alterszentrum Brühlgut in Winterthur – Ein Altersheim am Anschlag Von allen Seiten kam Kritik und dann kündigten auch noch die Heimleiterin und die Pflegeleiterin. Wie die Pandemie den Alltag im Alterszentrum Brühlgut durchschüttelte. Delia Bachmann , Mirko Plüss

Während der ersten Welle steckte das Alterszentrum Brühlgut im Krisenmodus und riegelte sich komplett ab. Foto: Madeleine Schoder

Die erste Welle traf die Altersheime mit voller Wucht. Selbst jene, die keinen einzigen Covid-19-Fall hatten. Sie schotteten sich ab, was für viele schlimm genug war. Trotz rigorosem Besuchsverbot und einer Ausgangssperre fand das Virus einen Weg in manche Heime. Von den fünf städtischen Alterszentren traf es das Brühlgut am härtesten: Hier infizierten sich 14 Bewohner, wovon sich 11 wieder erholten. 3 starben an oder mit dem Virus.

Das Brühlgut hat die erste Welle überstanden. Doch bei der Bewältigung ging einiges in die Brüche, wie Recherchen des «Landboten» zeigen. Im Juli leitete eine besorgte Angehörige einen Brief an die Redaktion weiter, der über die Kündigungen zweier Kaderfrauen informierte. Die Heimleiterin Karin Penker-Grüter verliess das Brühlgut per Ende Juli. Die Pflegeleiterin Monika Stump ging schon einen Monat früher. «Aus persönlichen Gründen», wie es im Schreiben an die Bewohner und ihre Angehörigen heisst.