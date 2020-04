Covid-19 in Alterszentren – Ein Appell an die Verwandten Totalisolation oder Ausgehverbot: Die Corona-Massnahmen der Alters- und Pflegezentren sind einschneidend. Mirko Plüss

Im ganzen Haus darf seit Wochen niemand mehr aus dem Zimmer: Das Pflegezentrum in Marthalen. Foto: Madeleine Schoder

Wie der «Landbote» bekannt gemacht hat, war die Situation im Zentrum für Pflege & Betreuung Weinland in Marthalen vor wenigen Wochen dramatisch. 18 Personen zeigten Covid-19-Symptome, drei Menschen starben daran. Nun gilt seit bald drei Wochen eine Totalisolation für alle Bewohner. «Sonst hätten wir in Marthalen nun viel mehr Personen mit Symptomen und auch mehr Todesfälle», sagt dazu der stellvertretende Bezirksarzt, der die Massnahme angeordnet hatte.

Der ehemalige Zürcher Stadtarzt Albert Wettstein kennt im ganzen Kanton keine vergleichbare Massnahme. Dennoch pflichtet er dem Berufskollegen vollumfänglich bei. «Das war ein richtiger und gerechtfertigter Entscheid.» Gefährlich sei ja vor allem, dass man schon ohne Symptome ansteckend sei. Und man könne auch nicht jeden Tag alle testen. «Die Isolation ist deshalb sinnvoll bei einem Haus voller hochgefährdeter Bewohner.»

Auch bei einem kurzen Spaziergang im Haus oder im Garten hinterlasse jeder Spuren, das sei bei einer Tröpcheninfektion einfach zu gefährlich. «Und das ganze ist ja nicht für ewig», sagt Wettstein.

«Extrem hart»

Doch auf jeden Fall sei die Massnahme für die Betroffenen «extrem hart» und man könne sich schon mal wie im Gefängnis vorkommen. Deshalb der Aufruf des früheren Stadtarztes: «Einsamkeit kann lebensgefährlich sein. Deshalb appelliere ich an alle Verwandten von Menschen in Heimen, das Telefon zur Hand zu nehmen.» Lockeres Plaudern und Zuhören am Telefon könne den gesamten Gesundheitszustand der Bewohner massiv verbessern, das belegten auch Studien.

Alarm an die Zentrumsleitung

In den Winterthurer Alters- und Pflegezentren herrscht zwar keine Isolation, dafür sonst ein strenges Schutzregime. So gibt es unter anderem ein Ausgehverbot. Dieses wurde möglich, nachdem die kantonale Gesundheitsdirektion letzten Freitag eine entsprechende Verfügung angepasst hatte.

Die Winterthurer Zentren versuchen unter anderem mit Armbändern zu verhindern, dass Bewohner gegen das Verbot verstossen. Am Mittwochnachmittag präzisierte der oberste Leiter Markus Wittwer die Massnahme: «Wir sprechen von einer Uhr, die einen Alarm abgibt, wenn jemand das Gelände verlässt.» Die Uhr werde derzeit ausschliesslich bei Bewohnenden angewendet, die an einer dementiellen Erkrankung leiden und die getroffenen freiheitseinschränkenden Massnahmen nicht nachvollziehen könnten. Das seien aktuell maximal zehn Personen – bei circa 600 Bewohnenden.

«Diese sehr kleine Gruppe von Bewohnenden, die jetzt eine solche Uhr erhalten hat, kann in einem normalen Alltag gut unter Aufsicht behalten werden. Jetzt sind sie für sich selber aber auch für die anderen Bewohnenden eine grosse Gefahr, wenn sie sich nicht an das Ausgehverbot halten», sagt Wittwer. «Wir haben ein grosses Risiko, dass dadurch das Covid-19-Virus in die Alterszentren eingeschleppt werden könnte.» Wenn man diese Uhr nicht anwenden dürfe, dann müssten die Alters- und Pflegezentren «zu viel gravierenderen Massnahmen greifen».

Die Weisung der Gesundheitsdirektion verpflichte die Heime, das Ausgehverbot und das Besuchsverbot zwingend umzusetzen.

Zahlreiche Beschwerdefälle

Dass die Freiheit gerade bei den Älteren derzeit massiv eingeschränkt wird, merkt derzeit auch die Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter UBA mit Sitz in Zürich. Die Beschwerdestelle habe seit Anfang März mehr als 40 Beschwerdefälle bearbeitet, sagt Geschäftsleiterin Ruth Mettler Ernst. «Dabei ging es hauptsächlich um das Besuchsverbot.» Weitere Themen waren das Ausgangsverbot, Fragen zum Tragen von Schutzmasken, die Zutrittsverweigerung in Institutionen und die fehlende Therapie durch Physiotherapeutinnen aufgrund der Corona-Krise.

Die UBA habe grossen Respekt vor der schwierigen Situation, in der sich das Gesundheitswesen befindet, und halte sich bei der Beratung in Beschwerdefällen an behördlich verordnete Vorgaben, sagt Mettler. «Die Anlaufstelle ist mit emotional sehr aufgewühlten Angehörigen konfrontiert, die sich schlecht informiert und ausgegrenzt fühlen.»

Die Mitarbeiterinnen der Anlaufstelle fingen dann die Ängste und Nöte auf und klärten sachlich auf. «Wir stellen fest, dass in vielen Fällen ein empathisch geführtes Gespräch zur Beruhigung der Situation beiträgt.»