Adventskalender 5 – Ein Appenzeller Biberli, weiss wie der Schnee Lange Winterspaziergänge mit dem Schlitten und mit krönendem Abschluss in der Schaukäserei Stein. Rafael Rohner

Blick von der «Ganggelibrugg» am Stadtrand von St. Gallen ins verschneite Sittertobel. Foto: Rafael Rohner

Als Kind liebte ich im Winter Ausflüge ins Appenzellerland. Wir mussten dafür nur vom St. Galler Stadtrand über die «Ganggelibrugg» spazieren. Die fast 100 Meter hohe Fussgängerbrücke über das Sittertobel war oft verschneit und führte leicht abwärts. Für Mami und Papi war es daher ein Leichtes, uns Kinder in den Schlitten hinter sich her zuziehen. Ein beliebtes Spiel war es, in der Mitte der Brücke auszusteigen, um Schneebälle über das Geländer zu werfen. In weitem Bogen flogen sie stiebend in die Tiefe, bevor sie auf dem zugefrorenen Fluss oder einer Holzbrücke aufschlugen.

Eine fast vergessene Appenzeller Spezialität: Weisse Biberli mit brauner Haselnussfüllung. Foto: Biberbäckerei Messmer Herisau

Danach stapften wir hinauf, vorbei an verstreuten Höfen und Weilern namens «Störgel» oder «Bruggli» nach Stein in die Schaukäserei. Dort kaufte mein Vater jeweils den besten Käse, Appenzeller extra-würzig, und die schönste Stärkung für zwischendurch: weisse Anis-Biberli, eine fast vergessene Spezialität der Biberbäckerei Messmer mit herrlicher, brauner Haselnussfüllung. Der Rückweg ging jeweils von allein – in rasanter Fahrt auf dem Schlitten talabwärts.

