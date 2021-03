Eishockey: Klotens neuer Topskorer – Ein Arbeiter in ungewohntem Outfit Patrick Obrist hat im Playoff bereits vier Tore erzielt – mehr, als jeder andere Spieler in der Swiss League. Roland Jauch

«Wenn es läuft, dann läuft es». Der 28-jährige Patrik Obrist trägt zum ersten Mal in seiner Karriere den Topskorerhelm. Foto: Leo Wyden

Es ist Playoff. Und daher ist, ob man es will oder nicht, manches anders. Diese Zeit der Saison rückt Spieler in den Mittelpunkt, die vorher im Schatten der anderen arbeiteten. Zum Beispiel Klotens Flügel Patrick Obrist. Fünfmal hat der Österreicher mit Schweizer Lizenz in der Qualifikation getroffen. In 37 Partien kam er auf total 14 Punkte und belegte in der internen Punkterangliste den 13. Platz. 13 wie seine Rückennummer.

Dreimal heisst es 3:0 Infos einblenden Nach drei Runden zeigt sich im Playoff ein eher unerwartetes Bild. Die Viertelfinals würden ausgeglichen und eng sein, hatten fast alle prognostiziert. Doch gleich drei Teams können heute ihre Serien beenden, drei Teams führen 3:0. Neben Kloten sind das Ajoie (gegen Visp) und Olten (gegen Sierre). Olten ist die bisher einzige Überraschung, als Nummer 5 der Qualifikation hat das Team gegen die Nummer 4 aus dem Wallis noch keinen Match verloren. Thurgau verkürzte am Sonntag mit einem Powerplaytreffer 27 Sekunden vor Ablauf der 60. Minute in Langenthal die Serie auf 1:2. Gelingt im Heimspiel von heute der Ausgleich, dann dürfte auch aus den Gedankenspielen der Liga, mit den Halbfinals eventuell früher zu beginnen, nichts werden. (jch)