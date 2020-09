FCW im Cup eine Runde weiter – Ein Arbeitssieg gegen ein formstarkes Tuggen Dank einem 2:1-Auswärtssieg gegen den Erstligisten Tuggen steht der FCW im Achtelfinal des Schweizer Cups red

Granit Lekaj (rechts) erzielte das 2:1 für den FCW. Archivfoto: Madeleine Schoder

«Tuggen war der erwartet schwere Gegner», sagte FCW-Trainer Ralf Loose nach dem 2:1-Sieg seines Teams gegen den Erstligisten. Loose hatte den zwei Klassen tiefer spielenden Gegner in Dietikon persönlich am Werk beobachtet. Es war ein Arbeitssieg für die Winterthurer, denn zu würdigen sind die Umstände: Der FCW bestritt seinen ersten Ernstkampf, Tuggen hatte bereits deren fünf in den Beinen und sich dabei als ziemlich formstark erwiesen. Entsprechend schwer machte es der verlustpunktlose Leader der Erstliga-Gruppe 3 dem Oberklassigen.

Eine solche Ausgangslage hat manchen Favoriten im Cup schon ins Stolpern gebracht. Der FCW konnte das vermeiden. Zwar vermochte Tuggen den Penalytreffer von Roman Buess zum 1:0 für den FCW kurz darauf auszugleichen. Granit Lekajs Kopfballtor in der 41. Minute zum 2:1 war dann aber schon die Entscheidung.