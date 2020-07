Initiative in Altikon – Ein Architekt will das Dorfbild bewahren Markus Soller aus Altikon stört sich an zu vielen sichtbaren Parkplätzen im Dorf. Er hat deshalb eine Initiative eingereicht, die an der nächsten Gemeindeversammlung behandelt werden soll. Der Gemeinderat stellt sich dagegen. Jonas Gabrieli

Markus Soller hat eine Initiative für weniger sichtbare Parkplätze im Dorf lanciert. Foto: Madeleine Schoder

Wenn der pensionierte Architekt Markus Soller aus seinem Haus im Dorfkern von Altikon blickt, dann sieht er Parkplätze. Für seinen Geschmack sind es zu viele. «In so einem schönen Dorf gehören die Autos möglichst versorgt», sagt Soller. Der 73-Jährige hat in Altikon so manches Haus bearbeitet. Auch die Kirche und das Schloss in Altikon durfte er renovieren. Seit 30 Jahren lebt er mit seiner Frau und ihrem Bruder in deren Elternhaus.