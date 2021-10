Bauwerk in Winterthur – Ein architektonischer Leuchtturm aus gebrauchtem Material Auf dem Lagerplatzareal ist mit dem Kopfbau auf der Halle 118 ein neues Zeitalter angebrochen – das der wiederverwendeten CO₂-armen Architektur. Adrian Mebold

Der dreigeschossige Aufsatz sitzt auf einer hundertjährigen Industriehalle. Foto: Martin Zeller/ Baubüro In Situ

Eigentlich ist es schon zu spät, sagen Pessimisten unter den Umweltfachleuten. Das Umdenken in der Bauwirtschaft und Architektur hätte viel früher einsetzen müssen, kritisieren sie die träge Bauindustrie, die sehr grossen Anteil am weltweiten CO 2 -Ausstoss hat.

Selbst die Hochschuldozentin und Präsidentin des Bunds Schweizer Architekten (BSA), Ludovica Molo, gesteht in einem Interview, dass sie erst durch ihre Kinder und die Fridays-for-Future-Bewegung auf die Dringlichkeit der Umweltdefizite in der Architektur aufmerksam gemacht wurde. In der Fachwelt wird eigentlich vom renommierten BSA die Vorreiterrolle erwartet.