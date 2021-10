Wohnüberbauung in Winterthur – Ein Architektur-Preis für die «Sprungschanzen»

Abo Dunkelland bald in Privathand – die Baufirma L+B verlegt ihren Firmensitz

Der Verkauf des städtischen Grundstücks am Nägelsee in Töss kommt doch noch zustande. Die Immobilien- und Baufirma L+B AG will ihren Hauptsitz dorthin zügeln. Am bisherigen Standort beim Bahnhof Töss sollen Wohnungen entstehen.