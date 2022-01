Kommentar zum Sozialamt Dübendorf – Ein asoziales Amt darf nun endlich sozial werden In Dübendorf herrscht jetzt endlich Klarheit über das Ausmass des Versagens des Sozialamtes. Nun ist es Zeit für einen Sinneswandel. Meinung Martin Sturzenegger

Sie und andere hätten eine Entschuldigung verdient: Die ehemalige Sozialhilfeempfängerin Mona Rucker (Name geändert). Foto: Urs Jaudas

Der Untersuchungsbericht des Zürcher Rechtsanwalts Tomas Poledna ist 155 Seiten dick. Er schildert sehr facettenreich, wie das systemische Versagen auf dem Dübendorfer Sozialamt über all die Jahre zustande kam. Es ist eine komplexe Geschichte, deren Kern ein Pensionierter namens Anton Frauenfelder am Dienstag treffend umschrieb: «Ich hatte noch nie mit so vielen verzweifelten Menschen zu tun. Sie fühlten sich im Stich gelassen von einem Amt, das eigentlich dazu da wäre, Menschen in Not zu helfen.»