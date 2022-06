Frauenstreik in Winterthur – Ein Aufschrei für die Gleichstellung Am Dienstag rief das feministische Kollektiv in Wintethur zur Demonstration auf. Rund 250 Frauen, Kinder und ein paar Männer gingen für die Anliegen der Frauen auf die Strasse. Delia Bachmann

Am Dienstag war Frauenstreikstrag. In Winterthur nahmen rund 250 Personen an der Demo teil. Foto: Marc Dahinden

Der Frauenstreiktag in Winterthur erreichte vor dem Casinotheater seinen akustischen Höhepunkt. Ein ohrenbetäubender Schrei aus hunderten Kehlen erfüllte an diesem Dienstagabend die Stadthausstrasse. Gefolgt von immer noch sehr lautem Applaus. Dabei fing der diesjährige 14. Juni eher leise an. Das feministische Kollektiv etwa war schon am Nachmittag mit einem Siebdruckstand am Kirchplatz, wo Frauen violette und weisse Farbe auf T-Shirts und Kinderkleider spachtelten. Die erhobene Faust natürlich, aber auch Aufschriften wie «Das Patriarchat geht mir auf die Eierstöcke.»