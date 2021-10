Nachruf auf Colin Powell – Ein Auftritt zerstörte sein Image als Nationalheld Der frühere Aussenminister der USA, Colin Powell, starb an einer Corona-Infektion. Im ersten Golfkrieg wurde er gefeiert, doch seine Rolle im Irakkrieg beschädigte seine Reputation. Hubert Wetzel aus Washington

Unglückliche Rede: Der ehemalige Aussenminister Colin Powell zeigt im UNO-Sicherheitsrat ein Gefäss, in dem die biologische Waffe Anthrax aufbewahrt werden konnte. Foto: Elise Amendola (Keystone)

Wie sinnlos Krieg sein kann, hat Colin Powell ziemlich früh in seiner Soldatenkarriere gelernt. 1962 war er als amerikanischer Militärberater einer Einheit der südvietnamesischen Armee zugeteilt. Zu den Aufgaben der Einheit gehörte es, einen Flugplatz im Dschungel zu sichern. Der Flugplatz allerdings wurde nur dazu gebraucht, um diese Einheit zu versorgen. Während all der Jahre, in denen die USA danach noch in Vietnam gekämpft hätten, habe er nie einen Zweck in dem Krieg entdecken können, der über diesen absurden Zirkelschluss hinausging, schrieb Powell später in seiner Autobiografie «An American Journey». Den Feind bekam Powell damals nur in Form einiger angespitzter Bambusstäbe zu sehen, in die er trat.