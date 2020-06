Nun in der Favoritenrolle – Ein Augenöffner für den FCZ Beim 4:0 in St. Gallen zeigen die Zürcher, was mit Kampfgeist und Konterspiel alles möglich ist. Am Sonntag gegen Lugano müssen sie nun aber zeigen, ob sie auch als Favorit bestehen können. Thomas Schifferle

FCZ-Stürmer Blaz Kramer und seine Teamkollegen haben beim 4:0-Sieg gegen Leader St. Gallen überrascht. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Das 0:4 hat den FCZ in dieser Saison nie so richtig losgelassen. Sechsmal verlor er bisher so hoch, allein dreimal gegen YB. Einmal kam ein 1:4 dazu und einmal noch ein 0:5, das war wie aus heiterem Himmel nach fünf Siegen in Folge. Die vielen hohen Niederlagen drückten vor allem eines aus: Dem FCZ fehlte die Konstanz und Stabilität, er fiel schnell auseinander, wenn er Gegenwind spürte.