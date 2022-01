Kolumne Philipp Loser – Ein Bad Cop kümmert sich jetzt um die Schweiz

Wer kennt Johannes Hahn?

Der Mann ist Österreicher, steht kurz vor dem Pensionsalter, ist aktuell in einen Korruptionsskandal verwickelt (da ist er nicht der einzige Österreicher), arbeitet für die Europäische Union als EU-Kommissar und war bis vor kurzem der Ansprechpartner von Aussenminister Ignazio Cassis in Brüssel.

Niemand kennt Johannes Hahn.

Er steht sinnbildlich für die sieben Jahre Leerlauf zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Sieben Jahre fruchtlose Verhandlungen für ein Rahmenabkommen. War da wer? War da was?

Seit gut zwei Monaten hat Ignazio Cassis einen neuen Ansprechpartner. Am 1. Januar nahm die Abteilung «Westeuropäische Partner» in der EU-Kommission ihren Betrieb auf, wo sich die Schweiz plötzlich in einer Gruppe mit Grossbritannien wiederfindet. Ein Zeichen dafür, dass Brüssel die Schweiz enger begleiten will und «Energien in das verfahrene Dossier» steckt, wie es der EU-Korrespondent des «Tages-Anzeiger» ausdrückt.