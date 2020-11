Kultur trotz Corona – «Ein Banküberfall ist doch keine Flucht vor der Realität» Peter Stamm hätte mit seinem neuen Erzählband gerade eine Lesung nach der anderen, doch viele sind abgesagt – für den Schriftsteller fällt damit eine wichtige Einnahmequelle weg. Helmut Dworschak

An Erzählungen geht Peter Stamm ganz anders heran als an einen Roman. Foto: Anita Affentranger

Im September erschien sein Erzählband «Wenn es dunkel wird» mit thematisch verwandten Texten, in denen Menschen aus ihrem Alltag heraustreten. Jetzt wäre Peter Stamm damit auf Lesetour. Aber viele Lesungen sind abgesagt. Stattdessen sitzt der 57-jährige Schriftsteller, der seit Jahren mit seiner Familie in Winterthur lebt, in Gottlieben am Bodensee und schreibt an seinem neuen Roman. Die kleine Wohnung im Bodmanhaus, das jetzt Literaturhaus Thurgau heisst, mietet er manchmal, weil er sich da besser konzentrieren kann als zu Hause. «Hier bin ich nicht abgelenkt und kann mich ganz in den Text hineinbegeben», sagt Stamm.