Hungerstreik für Lehrling – Ein Besuch beim Bäcker, der gewonnen hat Mit einem Hungerstreik erreicht Stéphane Ravacley, dass sein Lehrling aus Guinea bleiben darf. Prominente halfen. Doch der Kampf des französischen Bäckers ist noch nicht vorbei. Nadia Pantel, Besançon

Der französische Bäcker Stéphane Ravacley und sein Lehrling Laye Fodé Traoré. Foto: Corentin Germaneau

Zu den schönen Januarereignissen einer französischen Kindheit gehört es, beim Dreikönigskuchen auf etwas Hartes zu beissen. In der Marzipanfüllung versteckt sich eine kleine Figur. Wer sie in seinem Kuchenstück findet, bekommt eine Papierkrone aufgesetzt. In der Backstube von Stéphane Ravacley drückt eine seiner Angestellten eine zahngrosse Königinnenfigur in die Füllung. Dann nimmt sie eine Mini-Plastikschildkröte, die Rollschuh fährt, und legt sie auf die andere Hälfte des Kuchens. Zwei Figuren, zwei Kronen – eine kleine Revolution für den Traditionskuchen. «In den meisten Familien gibt es ja mehr als ein Kind», erklärt Claire Geissler. Sie arbeitet seit drei Jahren hier in der Bäckerei. Sie hat hier gelernt, wie man Freude verdoppelt, sie nennt es «die ravacleysche Grosszügigkeit».



Seit knapp zwei Wochen ist aus der ravacleyschen Grosszügigkeit ein nationales Ereignis geworden. Auf allen Kanälen wird über «den Bäcker im Hungerstreik» aus dem ostfranzösischen Besançon berichtet, der aufgehört hat zu essen, weil sein Lehrling abgeschoben werden soll. Am Donnerstagnachmittag wird aus dem Bäcker im Hungerstreik, der Bäcker, der gewonnen hat. Die Behörden haben entschieden, die Abschiebung auszusetzen. Mehr noch: Laye Fodé Traoré, der Bäckerlehrling, soll im April französischer Staatsbürger werden.



Ravacley sitzt im Büro hinter seinem Verkaufsraum. Ein massiger Mann mit einer kleinen Flasche Wasser in der Hand, auf dem Kopf werden die grauen Haare knapp. Am 12. Januar, an seinem neunten Tag ohne Nahrung, wurde er mit einem Schwächeanfall ins Krankenhaus gebracht. «Aber jetzt habe ich keinen Hunger mehr, ich ernähre mich vom Kampf», sagt Ravacley. In drei Stunden wird er erfahren, dass Traoré bleiben darf. Er wird vor Freude weinen. Und erklären, dass sein Kampf damit nicht vorbei ist.