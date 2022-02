Nachruf Hans-Peter Bärtschi (1950–2022) – Ein Bewahrer, der neue Wege ging Der Winterthurer Architekturhistoriker ist kurz vor seinem 72. Geburtstag gestorben. Als tatkräftiger Experte hat er viele Bauten gerettet – wurde dafür angefeindet und schliesslich mehrfach ausgezeichnet. Martin Gmür

Ohne den Buchautor, Gutachter und Experten H.P. Bärtschi wäre das Sulzer-Areal im Tössfeld heute kaum so charmant, sondern mit grosser Wahrscheinlichkeit ein gesichtsloses 08/15-Quartier. Foto: Nathalie Guinand, 2016

Ein goldener Löffel gehörte nicht zur Grundausstattung im Hause Bärtschi: Vater Gody war Fuhrmann, Mutter Hanny machte an der Nähmaschine für 55 Rappen pro Stunde Heimarbeit. Mitte der 1950er-Jahre zog die fünfköpfige Familie nach Winterthur ins Tössfeld, wo der Vater einen neuen Job fand: «Eine Wohnung mit Badewanne und Blick aufs Gaswerk», schwärmte H.P. Bärtschi später einmal. Er ist ein guter Schüler, eckt aber dennoch immer wieder an, er bastelt beseelt, fotografiert früh und fleissig, begeistert sich für Bahnen und Fabriken.

Die Zeit in der Kanti im Lee dann erlebt er unter lauter Bürgersöhnen als Qual. Freiheit und Verantwortung erlebt er dafür in der Pfadi. Und: Er baut sie als Truppleiter gleich um. Statt weiterhin Uniform, Strammstehen und Geschlechtertrennung zu pflegen, setzt Bärtschi auf die damals aktuelle antiautoritäre Erziehung nach A.S. Neill. Die neue Abteilung (neben Diviko, Dufour und anderen Heerführern) nennt er C.G. Jung: Sie boomt, aber traditionell bürgerlich gesinnte Eltern melden ihre Söhne ab.

Radikal politisiert Bärtschi auch während seines Architekturstudiums an der ETH ab 1969 und bis zur Dissertation 1980: Er ist Mitglied bei den Maoisten und unternimmt gezielt Reisen etwa nach Albanien und China. Während Reisegefährten sich langsam Richtung SP einmitten, bleibt Bärtschi viel länger auf der radikal roten Seite. Seine «Aufarbeitung der Sektenvergangenheit», wie Bärtschi das später in einem persönlichen Buch nannte, geschieht erst Jahre danach. Auch seine Fiche zeigte später, wie sehr er bespitzelt und beruflich ausgebremst wurde. Er selber hat seine job- und brotarme Zeit genutzt für ein Gitarrenstudium. Und er baut sukzessive seine eigene kleine Firma auf.

«An die dreissig Werke publiziert H.P. Bärtschi. Bücher zur Industriegeschichte, Architekturführer zu besonderen Fabriken und Bahnstrecken, hierzulande wie im Ausland, Nachschlagewerke und Fachliteratur – aber alles immer auch gut lesbar für Laien.»

Als Buchautor, Gutachter und Experte für alte Industriebauten ist Bärtschi fleissig, wirtschaftlich einigermassen erfolgreich wird er aber erst, als die Perestroika auch hierzulande alte bürgerliche Bande langsam lockern lässt. An die dreissig Werke publiziert er. Bücher zur Industriegeschichte, Architekturführer zu besonderen Fabriken und Bahnstrecken, hierzulande wie im Ausland, Nachschlagewerke und Fachliteratur – aber alles immer auch gut lesbar für Laien. Bärtschi zügelt zusammen mit seiner Frau Sylvia Bärtschi-Baumann das Büro mit mehreren Mitarbeitenden zum alten Lokdepot beim Spital.

Er schafft Industriepfade, rettet Einzelbauten und ganze Ensembles, er organisiert Ausstellungen, schreibt Gutachten und definiert so ein hierzulande neues Forschungs- und Wirkungsgebiet: die Industriearchäologie. Ohne H.P. Bärtschi gäbe es die alten Maschinen in der Nagelfabrik Winterthur nicht mehr, ebenso wenig das Spinnereiensemble Neuthal bei Bauma. Und das Sulzer-Areal wäre heute kaum so charmant, sondern mit grosser Wahrscheinlichkeit ein gesichtsloses 08/15-Quartier. Bärtschi findet zunehmend Gehör, weil seine Expertenmeinung Gewicht bekommt gegenüber den Absichten von Millionären wie Werner K. Rey oder Viktor Vekselberg.

Die 90er-Jahre sind seine arbeitsreichsten: Dutzende Ausstellungen und Hunderte Veranstaltungen organisieren, Bücher und Broschüren publizieren, hier einen Bahnwanderweg definieren und ausschildern, dort einen Industrieveloweg und dazwischen immer wieder Reisen irgendwohin auf dieser Welt, um Gwunder und Wissensdurst zu stillen. Seine Arbeit wird nun auch von wichtigen Stellen anerkannt und gewürdigt: 2008 etwa wird er mit dem Kulturpreis der Stadt Winterthur ausgezeichnet, 2014 sogar mit dem Preis der Landis-&-Gyr-Stiftung: 100’000 Franken für sein Lebenswerk.

Eine Zäsur in Bärtschis Leben und Schaffen bringt vor zwölf Jahren ein schwerer Velounfall, der sein Hirn beschädigt. Er schliesst Begonnenes ab, ordnet seine Stiftung Industriekultur und erfüllt sich Träume wie einen Segeltörn nach Spitzbergen oder eine Reise nach Zentralafrika. Mehr als 120 Länder dieser Erde wird er schliesslich besucht und fotografiert haben. Dass die ETH-Bibliothek sein Fotoarchiv mit mehreren Hunderttausend Aufnahmen übernimmt, erfüllt ihn mit Freude und Stolz. Doch ein Lungeninfarkt vor drei Jahren führt zu weiteren Schäden am Hirn und zu fortschreitender Demenz. Bärtschi, der stets selbst bestimmt hatte, wie er leben und was er erleben wollte, schreibt in seiner eigenen Todesanzeige: «Hab viel gesehen, hab viel erlebt (...) – Frontalhirnschaden, Abschied nehmen von dieser Welt».

