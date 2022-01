Kommentar zu Bidens Rede – Ein bisschen darf Putin in die Ukraine einmarschieren Der US-Präsident hat die angeblich klare Linie des Westens gegen den russischen Truppenaufmarsch zertrümmert. Wladimir Putin weiss nun, dass er noch ein gutes Stück weiter gehen kann. Meinung Zita Affentranger

Invasion ist für ihn nicht gleich Invasion: US-Präsident Joe Biden spricht auf einer Pressekonferenz über die Ukraine. Foto: Oliver Contreras (EPA)

Er denke, der russische Präsident Wladimir Putin werde in die Ukraine «einrücken», sagt US-Präsident Joe Biden da in einer verwirrten und verwirrenden Rede zu Krieg und Frieden in Europa. Er sagt es in aller Ruhe, so, als wäre es eine Nebensache. Und dann spricht er von Invasion und Invasion: Ein richtiges Einrücken wäre «eine Katastrophe» für Russland, ein «geringfügiger Einfall» wäre jedoch etwas ganz anderes, so Biden.