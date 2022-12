Gedanken zum Feiertag – Ein bisschen Menschlichkeit – gegen den Perfektionismus Wie das Streben nach Vollkommenheit ins Unglück führt. Und was die Weihnachtsbotschaft dagegen ausrichten kann. Christoph Stebler

Alles andere als perfekt: Eine Futterkrippe als Bett für ein Neugeborenes. Foto: Patric Spahni

Vor kurzem war in dieser Zeitung zu lesen, was sich ein Ex-Süchtiger für seine Jugendzeit erhofft hätte: Wäre er doch in seiner Persönlichkeit gestärkt worden, damit er selbst die Risiken von Suchtmitteln erkannt hätte. Was es dazu gebraucht hätte? Vor allem Menschlichkeit!

Nun liegt gerade diese Menschlichkeit im Zentrum der Weihnachtsbotschaft. Verletzlich, klein und ganz abhängig von den Menschen. So ist jedes kleine Menschenkind. So sind wir alle gewesen. Wie das Jesuskind in der Krippe sind wir in Windeln gewickelt worden. Wir können uns nicht mehr daran erinnern, aber unsere Eltern schon. Es gibt in dieser Welt nichts «Normaleres» als die Geburt eines Kindes. Und doch werden fast alle Eltern bestätigen können, was für ein wundersamer Augenblick es gewesen ist, als ihr Kind auf die Welt kam. Das Wunder geschieht so oft im ganz normalen Gang der Dinge. Mitten in unserem Alltag wartet es auf uns. Dass wir es oft nicht entdecken, hängt damit zusammen, dass wir uns nicht gerne mit Menschlichkeit begnügen. Wir suchen die Perfektion und können sie doch nicht erreichen. Und dann leiden wir an unseren eigenen Ansprüchen.

Erkennungszeichen für die Hirten

Gottes Sohn sei es, der in die Welt gekommen ist im Jesuskind. Doch gerade das ist unter Umständen geschehen, die nach menschlichen Massstäben alles andere als «göttlich» und perfekt waren. Da ist die uneheliche Geburt eines Kindes. Da ist die Herberge in Betlehem, in der kein Platz war. Es bleibt die Notschlafstelle. Dort, wo Tiere untergebracht werden, wovon eine Futterkrippe zeugt. Mangels besserer Alternativen wird das neugeborene Kind darin abgelegt. Das ist immerhin so ungewöhnlich, dass es als Erkennungszeichen für die Hirten dienen kann. «Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt.»

Natürlich gehört auch das Ungewöhnliche zur Weihnachtsgeschichte: dass da ein Engelchor den Hirten singt. Wie merkwürdig, dass Maria und Joseph und auch das kleine Jesuskind gar nichts davon mitbekommen haben. Sie hören es nur als Erzählung von den Hirten: «Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.» Gerade für Maria hat es oft so ausgesehen, dass die Wunder immer bei den anderen geschehen sind. Es hat alles so menschlich, so unvollkommen gewirkt.

Liebe zur Unvollkommenheit

Doch wir Menschen plagen uns damit, dass wir der Perfektion nachstreben. Fehler zu machen, ist etwas Schlechtes, so internalisieren wir es durch unsere ganze Schulzeit. Ich selbst habe Jahrzehnte gebraucht, um langsam zu merken, dass ich nicht fehlerlos sein muss. Ja, dass nicht einmal Gott das von mir möchte. Wenn der erwachsene Jesus davon spricht, dass wir «vollkommen wie der himmlische Vater» sein sollen, dann meint er gerade nicht die Fehlerlosigkeit und das unmenschliche Perfektionsdenken. Nein, er bezieht sich auf die grosszügige Liebe Gottes, der «seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte».

Ein bisschen Menschlichkeit und grosszügige Liebe ist das, was wir alle brauchen. Dann, wenn uns unter den grauen Wolken der Winter-Blues packt. Wenn der Alltagsstress uns zu überwältigen droht. Wenn wir unter allen Ansprüchen fast oder ganz zusammenbrechen. Junge Frauen – auch davon konnten wir lesen – leiden besonders unter den perfekt gefakten Bildern, die – von Social Media unendlich wiederholt – den Takt vorgeben.

Können wir lernen, uns und unsere Mitmenschen anzunehmen, wie wir sind? Mit allen Macken und aller Unvollkommenheit oder – noch besser – mit den Augen der Liebe? Weihnachten wird auch das «Fest der Liebe» genannt. Vielleicht kann es auch zum Fest der Liebe zu unserer Unvollkommenheit werden. Hier begegnet uns der Gott, der nicht unter Swarovski-Tannenbäumen zur Welt kommt. Mitten im Alltag begegnet er uns – in der Menschlichkeit.

Christoph Stebler ist reformierter Pfarrer in Winterthur-Seen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.