Handball-WM ohne Pfadis Matias Schulz – Ein bisschen vermisst er die Gladiatoren schon Zwei Jahrzehnte lang stand Matias Schulz für Argentiniens Handballer im Tor. Die WM in Ägypten erlebte der ehemalige Goalie von Pfadi Winterthur nun zu Hause in Sulz mit. Etwas wehmütig, aber nicht nur. Urs Stanger

Zwei Olympische Spiele bestritt Matias Schulz, hier in Rio 2016 beim Penalty gegen Dänemarks Star Mikkel Hansen. Ben Curtis (Keystone)

«Papa, wann kommst du heim?» Solche Fragen gabs im Hause Schulz nicht mehr. Seit Anfang Jahr wäre Matias Schulz mit den «Gladiadores», Argentiniens Handballern, unterwegs gewesen. Zuerst zur Vorbereitung in Katar und Moskau, dann an der WM in Ägypten.

Doch der Torhüter, mit 226 Einsätzen der Rekord-Nationalspieler Argentiniens, fehlte. Schulz hatte vor einem Jahr seinen Rücktritt angekündigt. Die Olympischen Spiele im Sommer 2020 in Tokio wären das würdige Ende der lange Karriere gewesen. Aus bekannten Gründen wurde nichts daraus. Corona führte auch dazu, dass der 38-Jährige am 8. März 2020 in der tristen Rankhofhalle bei Pfadis Auswärtssieg über den RTV Basel sein an sich letztes Spiel bestritt. Er tat es als statistisch bester Goalie jener verkürzten NLA-Saison.