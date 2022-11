Unihockey-WM in Winterthur – Ein bisschen wie GC gegen den FCZ Wenn sich im Unihockey Thailand und Singapur gegenüber stehen, geht es heiss her und zu. Obwohl viele Thais eigentlich Schweden sind. Urs Kindhauser

Unihockey der exotischen Art in der Axa-Arena: Thailands Captain Pawat Thaidit versucht einen Abschluss. Foto: Urs Kindhauser

Marco Kühnis hat gerade ziemlich viel zu tun: Sich aufregen, als Singapur 1:0 in Führung geht, jubeln nach Thailands Ausgleich zum 1:1. Zwischendurch Auskunft hier geben, einen Termin dort bestätigen. Kurz vor dem Gespräch hat er die Vertretung des thailändischen Konsulats aus Bern in der Winterthurer Axa-Arena empfangen. Der Winterthurer ist der Teamguide für Thailand an dieser Unihockey-WM.