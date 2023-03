Aufgefallen in Winterthur – Ein Blechpolizist mit Ecken und Kanten Was ist der Zweck dieser Metallkabine, die seit über einem halben Jahr an der Rudolfstrasse (im Weg) steht? Die Spuren führen zur Polizei. Till Hirsekorn

Eher kantig statt kultig: Die Metallkabine an der Rudolfstrasse. Foto: Till Hirsekorn

Was für eine Metallkiste ist das bloss, die da seit gut einem halben Jahr an der Ecke an der hinteren Bahnhofseite steht, Ecke Rudolfstrasse/Gertrudstrasse? Eine Telefonkabine mit Strahlenschutz? Das Portier-Häuschen einer neuen Velostation? «Blechi», der neue Begrüssungsroboter der Smartcity Winterthur? Oder mutige Kunst am (Strassen-)Bau? Sicher ist: In der Frühlingssonne ist die Strahlkraft dieses metallig-kantigen Irgendwas mit den rot-weissen Warnstreifen noch etwas grösser – und es steht dem alltäglichen Velo- und Fussgängertross zuverlässig im Weg.