Zürcher Neujahrsblätter – Ein Buch, in dem kein einziger Mann vorkommt Die «Stubenhitzen» am Bächtelistag fallen schon wieder Corona zum Opfer. Neujahrsblätter aber erscheinen doch. Eines singt ein Loblied auf Frauen. Hélène Arnet

Die 2011 verstorbene Emilie Lieberherr – hier an ihrem 80. Geburtstag – hat einen Eintrag im Zürcher Ehrenbuch für Frauen. Foto: Doris Fanconi

Seit 1645 gibt es in der Stadt Zürich den Brauch, am Bächtelistag, dem 2. Januar, Neujahrsstücke oder Neujahrsblätter abzugeben. Das ist auch immer ein gesellschaftlicher Anlass, als «Stubenhitzete» bezeichnet, trifft man sich doch jeweils an den verschiedenen Abgabestellen zu einem Umtrunk.

Manche Gesellschaften halten am Anlass trotz Corona fest. Kurzfristige Änderungen sind aber je nach Lage möglich. Die grösste Abgabestelle, die Zentralbibliothek, hat ihn abgesagt. Die Neujahrsblätter aber erscheinen natürlich trotzdem.

Die Themen reichen von der Artillerie im Zweiten Weltkrieg bis zum Zürcher Ferienheim auf der Kennelalp. Zürich wird wörtlich ins beste Licht gerückt, und bei Froschauers werden Würste aufgetischt, was zu einem Skandal führte. Und in einem Buch haben ausschliesslich die Frauen das Sagen. Eine Auswahl.