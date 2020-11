Egon Leutenegger (Dimitri Stapfer, vorn) trifft im Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten eine amerikanische Journalistin und später ihren Kollegen (Thomas Douglas, hinten), um vertrauliche Informationen auszutauschen.

Zweimal trifft sich Egon Leutenegger – ein ehemaliger Aktivsoldat, der im Dienst der Bundesanwaltschaft in die Schweiz geflüchtete Nazis jagt – im Museum, um vertrauliche Gespräche zu führen. Sie haben für die Szene in der Serie das Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten ausgewählt. Ist die Kulisse besonders geheimniskrämerisch?

Inhaltlich gedacht ist das Museum für einen Agenten ein guter Ort, um sich unter Menschen zu mischen und ein geheimes Gespräch zu führen. Für uns war es ausserdem eine schöne Gelegenheit, in der Serie einen neuen Ort einzuführen. Viele Szenen spielen in der Fabrik, in der Villa und im Heim, wir wollten das Lebens um 1945 möglichst vielfältig widerspiegeln.