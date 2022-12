Adventskalender 4 – Ein Burger aus der Not heraus geboren Kulinarische Höhenflüge an Weihnachten waren gestern – unsere Redaktorin serviert an Heiligabend Burger mit Pommes frites. Fabienne Grimm

Fondue chinoise? Nein, danke! Burger sind schnell zubereitet und schmecken lecker. Symbolfoto: Getty Images

An Weihnachten zieht man – was die Kulinarik anbelangt – bekanntlich alle Register. Das war auch bei uns in der Familie immer so: Lachsbrötli zur Vorspeise, Filet Mignon als Hauptgang und Zabaione zum Dessert. Selbst als ich von zu Hause auszog und allein wohnte, steckte ich mir an Weihnachten in der Küche jeweils besonders hohe Ziele.

Das änderte sich, als ich vor sieben Jahren meinen Mann kennen lernte. Er – Brasilianer – besuchte mich über Weihnachten in der Schweiz. Ganz im Sinne der Tradition verbrachte ich den Nachmittag damit, selbst gemachte Ravioli in Form zu pressen. Doch die Freude über die getane Arbeit war nur von kurzer Dauer. Denn kaum tauchten die Teigtaschen ins kochende Wasser, lösten sich die Nähte, und aus der Steinpilzfüllung wurde im Handumdrehen eine wässrige Steinpilzsuppe mit Nudeleinlage.

Beinahe hätte sich das traditionelle Festtagsmahl also in Wasser aufgelöst – wären da nicht die Burgerpatties, Pommes frites und die Sesambrötchen im Tiefkühler gewesen. Ein bisschen Trüffelöl in die Mayo, und schon war der Abend gerettet. Seither landet bei uns über die Festtage ein Burger auf dem Teller. Nicht gerade chic, aber lecker ist es allemal.

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

