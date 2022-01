Gastrokolumne Angerichtet – Ein Burger mit Schweizer Charme Wo gibt es den besten Burger der Stadt? Die Burger-Chuchi kann jedenfalls mithalten. Elisabetta Antonelli

Schöne Etiketten zieren die Getränke der Firma Goba aus dem Appenzell. Foto: Elisabetta Antonelli Besonders fein am Vegi-Burger ist das Knusperbrötli. Foto: Elisabetta Antonelli Neben Ketchup gibt es selbst gemachte Saucen: Cocktail, Knoblauch und Kräuter. Foto: Elisabetta Antonelli 1 / 4

Wo in der Stadt gibt es den besten Burger? Kürzlich erntete der Tayyeb-Burger viel Lob. Doch auch über die Burger-Chuchi wird im Internet geschwärmt. Diese gab zu reden, als sie im umstrittenen Container am Graben untergebracht war. Seit Frühling hat sie in der Nähe eine Bleibe in einem Lokal. Am frühen Samstagabend ist dort wenig los – wohl wegen Corona. Wir wollen es uns zu Hause gemütlich machen und bestellen deshalb Burger und Pommes zum Mitnehmen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Wie das Prinzip funktioniert, erklärt uns die nette Bedienung freundlich. Die Grundbestellung ist einfach, das Drumherum vielfältig. Die Kinder wünschen sich einen «echten» Burger mit «echtem» Burgerbrot. Für die Erwachsenen sollen es Vegi-Burger sein.

«Wenn Sie Burger und Pommes bestellen, erhalten Sie gratis ein Getränk dazu», werden wir aufgeklärt. Gerne! Der Menü-Preis ist unschlagbar: 15 Franken. Im Kühlschrank steht eine feine Auswahl der appenzellischen Getränkefirma Goba mit hübschen Etiketten.

Jetzt wird es anspruchsvoll: Was soll in den Burger rein? Die Vegi-Variante kommt im Knusperbrötchen daher. «Cheese» ist in der Burger-Chuchi eine Raclettescheibe (Aufpreis 1 Franken). Auch Saucen gibt es verschiedene. Die Erwachsenen mögen es scharf mit der BBQ-Sauce. Die Kinder entscheiden sich für die Cocktailsauce. Sie wünschen sich als «Upgrade» Speck (ebenfalls 1 Franken). Weitere Zutaten, die wir einbauen, sind: Randen, Rotkabis, eingelegte Peperoni, Rucola, Salat und Zwiebeln. Alles ist schön angerichtet. Zu den mit Kräutersalz gewürzten Pommes dürfen wir neben dem Ketchup auch eine Kräuter- und eine Knoblauchsauce nach Hause nehmen.

Das strenge Fazit der Kinder: «Schreib, ich habe alles gern!» Für die Erwachsenen ist die Knoblauchsauce zu stark im Geschmack. Doch das beweist, dass die Sauce selbst gemacht ist, was wir schätzen. Nach dem Vegi-Burger sind wir sehr satt. Die Burger-Chuchi punktet bei uns mit den vielen frischen Zutaten. Kein lampiger Salat – dafür farbige Frische. Und besonders gut kommt der Schweizer Raclettekäse an. Diese Burger können es locker mit den anderen aufnehmen.

Elisabetta Antonelli ist Redaktorin im Ressort Stadt Winterthur und schreibt vor allem über Politik und Gesellschaft. Nach dem Lizenziat in Germanistik und Romanistik an der Uni Zürich absolvierte sie die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ). Seit 1999 arbeitet sie als Journalistin. Mehr Infos @antonelli_e

Fehler gefunden?Jetzt melden.