Landluft-Kolumne – Ein Campingplatz für mich allein Campieren ohne Nachbarn, Flugzeuge und Jassrunden geht auch. Dagmar Appelt

Zum Wiedererwachen der Campingplätze. Cartoon: Ruedi Widmer

Campieren ist eine gesellige Sache. Auf dem Campingplatz finden in der Regel viele Menschen verschiedener Couleur zusammen: Weisse, Rote und Braungebrannte. Sie jassen, treffen sich in Bierrunden, hängen gemeinsam im Campingstuhl, halten ein Schwätzchen, hören Musik und blinzeln einfach in die Sonne.